Часы FitOn умеют определять уровень кислорода в крови
Категория: Техника | 14 октября 2017 16:00

Анонсированы новые умные часы FitOn, по функционалу заметно опережающие обычные гаджеты такого рода. Помимо всех стандартных возможностей, здесь есть еще и то, что  пригодится каждому спортсмену, кроме тех, кто ходит в спортзал поселфиться – в часы встроен датчик уровня кислорода в крови.

FitOn

Для реализации этой функции в FitOn применен особый сенсор, точность работы  которого повышена до 99 процентов, и рядом с ним есть датчик сердечного ритма. Помимо этого, у часов в наличии шагомер, счетчик калорий и расстояния, круглый OLED-экран, контроллер сна и активности, а также корпус с надежной защитой от воды, так что они прекрасно подойдут спортсменам.

Батарея FitOn рассчитана на 96 часов работы на одном заряде, и от нее питается, в частности, модуль Bluetooth, передающий все данные на смартфон. Экран FitOn имеет диагональ 1 дюйм, и  на него выводятся сведения со всех датчиков, а также все уведомления со смартфона. Стоят часы FitOn 50 долларов США, и  старт их продаж назначен на декабрь текущего года.

Новость была оставлена 14 октября 2017 16:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

(комментариев нет)

Оставить комментарий

Помните, что комментарии жестко модерируются и ваш комментарий может быть удален по причинам цензуры (спам, оскорбления).