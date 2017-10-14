Анонсированы новые умные часы FitOn, по функционалу заметно опережающие обычные гаджеты такого рода. Помимо всех стандартных возможностей, здесь есть еще и то, что пригодится каждому спортсмену, кроме тех, кто ходит в спортзал поселфиться – в часы встроен датчик уровня кислорода в крови.

Для реализации этой функции в FitOn применен особый сенсор, точность работы которого повышена до 99 процентов, и рядом с ним есть датчик сердечного ритма. Помимо этого, у часов в наличии шагомер, счетчик калорий и расстояния, круглый OLED-экран, контроллер сна и активности, а также корпус с надежной защитой от воды, так что они прекрасно подойдут спортсменам.

Батарея FitOn рассчитана на 96 часов работы на одном заряде, и от нее питается, в частности, модуль Bluetooth, передающий все данные на смартфон. Экран FitOn имеет диагональ 1 дюйм, и на него выводятся сведения со всех датчиков, а также все уведомления со смартфона. Стоят часы FitOn 50 долларов США, и старт их продаж назначен на декабрь текущего года.