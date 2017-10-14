В продажу поступил новый вариант текущего флагманского смартфона Nokia 8, еще более мощный, но пока что доступный не всем. Купить его на данный момент можно только в Финляндии, однако есть вероятность его скорого глобального релиза, причем по более низкой цене по сравнению с ранее заявленной.

Итак, новый Nokia 8 получил сразу 6 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 гигабайтов, и в такой конфигурации мобильник стоит 650 евро, хотя изначально планировалось продавать его за 680 евро. Прочие спецификации смартфона остались прежними, то есть двойная камера с оптикой от Zeiss, экран Quad HD и процессор Qualcomm 835 – все это сохранилось без изменений, и даже чистый Android никуда не делся. Единственное, в чем есть ограничение, так это в выборе цвета – если Nokia 8 интересует вас именно в топовой конфигурации, то будьте готовы к тому, что вам достанется аппарат в темно-синем полировано корпусе. Другие оттенки для него в этой версии попросту не предусмотрены.

Также совсем скоро в продажу поступит новейший флагман Nokia 9 с очень похожей аппаратной базой, но уже с безрамочным экраном в стиле LG V30, то есть соотношение его сторон составит 18:9. Что же до Nokia 8 в версии 6-128, то искать его в магазинах можно уже сейчас, но в ограниченном количестве – полноценные поставки стартуют через пару недель максимум.