Марш славы героев в центре Киева по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания УПА завершился концертом на Подоле, передает Интерфакс-Украина. От Майдана Незалежности участники марша спустились к Почтовой площади, прошли по улицы Сагайдачного и прибыли на Контрактовую площадь. Здесь они собрались у.подробнее

Новость была оставлена 15 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.