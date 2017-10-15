Полузащитник французского «Ренна» Вахби Хазри получил две желтые карточки за десять секунд в матче девятого тура Лиги 1 с «Генгамом». На 66-й минуте при счете 1:0 в пользу «Генгама» футболист получил предупреждение за споры с судьей, однако продолжил высказывать свое недовольство.

Новость была оставлена 15 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.