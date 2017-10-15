Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин обыграл нападающего «Барселоны» Лионеля Месси финтом Зинедина Зидана. На 85-й минуте Годин перехватил передачу в штрафную площадь «Атлетико», резко развернулся с мячом перед Месси и начал контратаку своей команды. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Новость была оставлена 15 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.