В Киеве вандалы оставили антипольские надписи на № 2 на бульваре Марии Примаченко, где 15 октября при участии мэра Киева и послов Польши и Ватикана в Украине планировалось открытие мурала с образом святого Иоанна Павла II.Читай также: В Киеве облили краской переход возле Минобороны Об этом.подробнее

Новость была оставлена 15 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.