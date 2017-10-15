Вратарь Чойрул Худа, выступавший за индонезийскую футбольную команду «Персела», умер после столкновения с одноклубником. Это произошло в конце первого тайма матча национального первенства с клубом «Семен Паданг». Худа получил тяжелые травмы головы и шеи. Его доставили в больницу, но не спасли.

Новость была оставлена 15 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.