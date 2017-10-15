Футболисты боснийского клуба «Босна» устроили сидячий протест и пропустили два гола. В концовке матча, проигрывая со счетом 0:1, игроки сели на газон и позволили соперникам из команды «Звезда Градачац» беспрепятственно атаковать. Спортсмены устроили акцию, выражая недовольство, против предвзятого судейства.

Новость была оставлена 15 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.