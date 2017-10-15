На днях смартфоны OnePlus были уличены в слежке за пользователям – они отправляли сторонним лицам очень много личной информации и продолжают это делать прямо сейчас. Руководство OnePlus не стало отнекиваться и подтвердило факт слежки, однако отключать этот функционал в своих смартфонах оно не собирается.

По официальным данным, смартфоны OnePlus продолжат собирать информацию о пользователях, хотя уже и не в таких количествах. Это объясняется тем, что пользовательская статистика нужна для анализа с целью дальнейшего улучшения штатного ПО смартфонов, в частности, прошивки Oxygen OS.

Но, если сейчас аппараты OnePlus отсылают к Поднебесную злым китайцам номера из списка контактов, МАС-адреса и тому подобные сведения, то уже в ближайшем будущем OnePlus ограничится лишь технической информацией, и даже сети Wi-Fi ее якобы перестанут интересовать. Ближайшее обновление прошивки позволит пользователям самостоятельно заблокировать сбор данных прямо в настройках, и релиз апдейта должен состояться до конца текущего месяца.