Компания ASUS разработала новый ноутбук ZenBook 3 Deluxe UX3490UA, позиционируемый как мобильный ПК премиум-класса и ориентированный на бизнесменов и прочих серьезных личностей. Лэптоп экипирован не только качественной современной начинкой, но и очень интересным дизайном, а также тонкими рамками вокруг своего экрана на 14,1 дюйма.

Последний факт делает ASUS ZenBook 3 Deluxe UX3490UA схожим по габаритам с ноутбуками на 13,3 дюйма, что вполне неплохо, а его экран при этом держит разрешение Full HD, основываясь на матрице IPS. Ноутбук весит 1,1 кг при толщине 13 миллиметров в закрытом состоянии, и у него есть процессор Intel Core i7-7500U с частотой до 3,5 ГГц или чуть более бюджетный Core i5-7200U. Объем ОЗУ здесь равен 8 или 16 Гб, а объем SSD составляет 512 Гб или даже 1 Тб на выбор.

Kорпус ASUS ZenBook 3 Deluxe UX3490UA изготовлен из особого алюминиевого сплава, такого же, который используется в аэрокосмической индустрии, а экран здесь закрыт прочным стеклом Gorilla Glass 5. В российской рознице премиальный ноутбук от ASUS стоит от 85000 рублей, и в цену вошли пара портов USB-C, сканер отпечатков пальцев, модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac, а также клавиатура с подсветкой и четыре динамика.