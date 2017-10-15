Двойная камера в смартфоне – это новый тренд 2017 и 2018 годов, поскольку за последнее время было представлено уже несколько соответствующих моделей. Не за горами презентация еще одного такого гаджета – смартфона Huawei Mate 10 Lite, показавшегося сегодня на пресс-рендере.

Информацию о смартфоне Huawei Mate 10 Lite предоставил сам Эван Бласс, известный инсайдер, всегда владеющий только актуальными и реальными сведениями о гаджетах, так что сомнений в новых данных быть попросту не может. Как сообщается, грядущий моноблок примкнет к числу безрамочных аппаратов и сможет предоставить экран на 5,9 дюйма по диагонали с соотношением сторон 18:9, как у большинства аппаратов 2017 года от А-брендов.

Смартфон получит 64 Гб встроенной памяти, слот под карты microSD до 256 Гб, ОЗУ объемом 4 гигабайта и процессор Kirin 659, так что это хоть и флагман, но все же начального уровня, и у него еще будет батарейка на 3340 мАч и прошивка на базе Android 8 Oreo с оболочкой EMUI 5.1. Смартфон Huawei Mate 10 Lite покажут 16 октября в Мюнхене вместе с другими новинками от китайского вендора, и там же подробнее расскажут о возможностях его фотокамер – фронтальной 13+2 Мп и основной 16+2 Мп.