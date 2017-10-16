В Киеве более тысячи человек вышли на марш за права животных. Зоозащитники и простые киевляне прошли шествием от столичного парка Шевченко до Крещатика и правительственного квартала.“Это всеукраинский марш. Параллельно с нами на подобные марши вышли в 17 городах Украины. У нас есть перечень требований -.подробнее

Новость была оставлена 16 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.