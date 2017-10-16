Для того, чтобы смартфон работал дольше от одного заряда, ему нужна хорошая батарея, и чем больше ее емкость, тем лучше. Интернет-магазин LightInTheBox представляет Топ-5 смартфонов с солидным аккумулятором, каждый из которых доступен со скидкой и бесплатной доставкой по России.





Начнем с известного в нашей стране Lenovo ZUK Z1, укомплектованного АКБ емкостью 4100 мАч. В рамках распродажи данный моноблок стоит €108 в комплекте с 3 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Корпус смартфона окрашен в серый цвет, и работает сам аппарат на базе прошивки Cyanogen OS – особой версии Android с улучшенным функционалом. Цена включает экран Full HD с диагональю 5,5 дюйма, два слота под SIM-карты, порт USB-C, поддержку сетей 4G, 4-ядерный процессор от Qualcomm и фотокамеры на 13 и 8 мегапикселей.

Смартфон MEIZU m6 со скидкой стоит €179 и предлагает 3 Гб RAM, экран 5,5 дюйма, строгий дизайн и 32 гигабайта постоянной памяти. В наличии поддержка высокого разрешения Full HD и штатный аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой. Смартфон MEIZU m6 выделяется двойной камерой с матрицами на 5 и 12 Мп, сканером отпечатков пальцев на передней панели под экраном, 8-ядерным процессором Qualcomm 625 и способностью работать в российских сетях 4G Band 20.

Смартфон HOMTOM HT50 является одним из рекордсменов по емкости АКБ: 5500 мАч – это уже по-настоящему серьезно. Помимо отличной батареи, у данного моноблока есть 32 Гб ROM и 3 Гб RAM, и стоит он при этом всего лишь €82 при заказе в LightInTheBox. Стоимость HOMTOM HT50 включает модуль LTE Band 20, HD-экран с диагональю 5,5 дюйма, процессор MediaTek MT6737 на 4 ядра и фотокамеры с разрешением 13 Мп для основной и фронтальной.

Также в магазине LightInTheBox по очень выгодной цене можно купить безрамочный смартфон MEIIGOO S8 с экраном на 6,1 дюйма, 4 Гб RAM, 64 Гб ROM и батареей на 3300 мАч за €140. Также в Топ-5 вошел DOOGEE BL5000 с АКБ емкостью 5050 мАч – его стоимость составила €128.