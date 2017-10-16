Российская теннисистка Мария Шарапова записала видеообращение болельщикам перед Кубком Кремля. «Всем большой привет из Китая. Несмотря на то, что я несколько часов назад сыграла свой финал, я с большим нетерпением жду свой рейс в Москву, чтобы начать Кубок Кремля. Я всех там жду», — сказала Шарапова.

Новость была оставлена 16 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.