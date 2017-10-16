В Святошинском районе Киева на проспекте Победы произошло смертельное ДТП, передает Эспрессо. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.Водитель автомобиля Jeep Cherokee не успел отреагировать и избежать столкновения. Тело мужчины отбросили на 100 м, он скончался на месте.Напомним, 15 октября на.подробнее

Новость была оставлена 16 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.