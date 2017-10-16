В нашей стране будет создана отечественная криптовалюта, которая получила предварительное название «крипторубль». О его скорейшем выпуске распорядился тот, чье имя нельзя называть, однако крипторубль никогда не станет альтернативой биткоину уже хотя бы потому, что его нельзя майнить.

Как известно, майнинг – это суть любой криптовалюты, ведь именно за счет этого процесса растут и ее курс, и интерес пользователей к ней, однако, по словам Сергея Никифорова, главы Минкомсвязи, майнинг – это не про крипторубль. Также отечественная криптовалюта, в отличие от биткоина, лишена еще одной важной составляющей – анонимности, то есть любая транзакция может быть прослежена.

Другими словами, государство будет полностью контролировать эмиссию и обращение крипторубля, и, что самое интересное, с каждой, буквально с каждой сделки по покупке или продаже данной виртуальной валюты будет взиматься НДФЛ в размере 13%. Итого, имеем самую бесполезную криптовалюту в мире, на которой нельзя заработать, и за операции с которой придется отчислять деньги из собственного кошелька. Кроме того, после релиза крипторубля правительство вполне может запретить биткоин, эфир и иже с ними в стране на законодательном уровне.