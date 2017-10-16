Компания LEAGOO провела презентацию своих новейших безрамочных смартфонов S8 и S8 Pro и совместно с интернет-магазином BangGood начала прием предварительных заказов на них. Каждый оформивший заявку на ту или иную модель может рассчитывать на 50-процентную скидку, а также на бесплатную доставку в пределах России.

Заказать смартфоны LEAGOO S8 и S8 Pro за полцены можно уже сейчас и до 22 октября включительно в интернет-магазине BangGood по этой ссылке. Экраны обоих смартфонов изготовила японская компания Sharp, и в обоих случаях это матрицы IPS с соотношением сторон 18:9, что позволило им занять практически всю переднюю панель и сохранить компактные размеры корпуса при очень большой диагонали.

Смартфон LEAGOO S8 Pro является флагманом и стоит по умолчанию $300, то есть на время акции его можно купить всего за $150. Ознакомьтесь с его спецификациями:

— экран 5,99 дюйма, 2160х1080 пикселей;

— процессор MediaTek Helio P25, 8 ядер;

— память: 6 Гб RAM LPDDR4X, 64 Гб ROM eMMC 5.1;

— батарея 3050 мАч;

— камеры 13 Мп фронтальная, 13+5 Мп основная.

LEAGOO S8 – это более компактная модель стоимостью $170 без учета скидки, и это безрамочный смартфон с четырьмя камерами: над экраном установлено два модуля для автопортретов повышенного качества. Характеристики смартфона представлены ниже.

— экран 5,72 дюйма, 1440х1080 точек;

— процессор MediaTek MT6750T;

— память 3 Гб RAM, 32 Гб ROM;

— камеры: фронтальная 8+2 Мп, основная 13+2 Мп

— батарея 2940 мАч.