Компания Huawei представила свой новый флагманский смартфон Mate 10, выглядящий именно так, как было показано на утекших в сеть рендерах. Мобильник получил рамочный экран с соотношением сторон 16:9, но при этом поддерживает высокое разрешение Full HD.

Экран Huawei Mate 10 имеет диагональ 5,9 дюйма и поддержку режима HDR, а на тыльной его стороне под оптикой Leica скрыты матрицы на 12 и 20 Мп. В наличии фазовый+лазерный автофокус, светодиодная вспышка и оптическая стабилизация, а вот фронталка здесь обычная – 8 мегапикселей без автофокуса и вспышки.

Huawei Mate 10 построен на процессоре Kirin 970 с нейронным сопроцессором внутри и 10-нанометровым техпроцессом. Есть батарея на 4000 мАч, ОС Android 8 с оболочкой EMUI 8, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ROM и даже стандартный вход под наушники, а вот защиту о воды не завезли – стандарт IP53 бесполезен, и телефон очень боится влаги. Стоимость Huawei Mate 10 пока неизвестна, а его габариты равны 151х78х8 миллиметров при весе 186 граммов.