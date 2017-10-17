В Киеве во вторник, 17 октября, в связи с проведением массовых акций с 06.00 будут перекрыты некоторые улицы в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации. В частности, перекроют: – ул. Грушевского – от перекрестка ул. Грушевского с Парковой дорогой до станции.подробнее

Новость была оставлена 17 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.