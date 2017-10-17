Вратарь «Фортуны» из Дюссельдорфа Рафаэль Вольф отбил мяч пенисом в матче 10-го тура второй Бундеслиги с «Арминией». Об этом он сам рассказал в интервью Bild. С ним все хорошо благодаря использованию льда. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Фортуны», что закрепило команду на первом месте.

Новость была оставлена 17 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.