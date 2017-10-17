Сборная России завоевала 26 золотых медалей на молодежном первенстве мира по самбо. Всего было разыграно 40 комплектов наград у юношей и девушек до 18 лет. Четыре золотые медали в активе команды Грузии, три у Казахстана, две у Белоруссии и Узбекистана и по одной у Армении, Азербайджана и Греции.

Новость была оставлена 17 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.