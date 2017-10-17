В понедельник, 16 октября, в Оболонском районе Киева неизвестный напал на мужчину и нанес ему ранения в область сердца.Читай также: В Чернигове мужчина ударил топором по голове сотрудницу прокуратуры Об этом сообщает Киев.Оперативный в Facebook.По словам очевидца, оказавшего домедицинскую помощь.подробнее

Новость была оставлена 17 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.