Испанская «Севилья» является фаворитом в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Спартаком». Шансы гостей на победу оценены коэффициентом 1,83, хозяев — 4,00. Поставить на ничью можно с коэффициентом 3,75. При этом букмекеры считают, что матч получится результативным.

Новость была оставлена 17 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.