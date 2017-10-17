Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер Сити» уволил Крейга Шекспира с поста главного тренера. Специалист лишился работы из-за неудовлетворительных результатов. «Лисы» не побеждают на протяжении последних шести матчей в чемпионате и занимают 18-е место. В феврале Шекспир сменил Клаудио Раньери.

Новость была оставлена 17 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.