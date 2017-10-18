Правоохранители обнаружили в Киеве тайник с оружием и боеприпасами, которые могли быть использованы во время сегодняшних событий возле Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, 17 октября.“Во время проведения ряда следственных действий из-за полученной оперативной информации.подробнее

Новость была оставлена 18 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.