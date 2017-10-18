Компания Huawei анонсировала свой первый за всю историю безрамочный смартфон Mate 10 Pro, основанный на самом новом в ее линейке процессоре Kirin 970 и дополненный двойной камерой с оптикой производства Leica. Аппарат относится к числу флагманов и стоит соответственно – за те же деньги можно взять современные безрамочники от Samsung, у которых не будет логотипа на лицевой панели.

Экран Huawei Mate 10 Pro поддерживает разрешение Full HD+ против Quad HD у Samsung Note 8, и основывается он на матрице AMOLED с диагональю 6 дюймов и соотношением сторон 18:9. В наличии поддержка режима HDR и маркетинговый 112-процентный охват цветового пространства NTSC.

Смартфон Huawei Mate 10 Pro располагает АКБ на 4000 мАч, прошивкой Android 8 Oreo с оболочкой EMUI 8 и двойной фотокамерой на 12+20 мегапикселей сзади вместе с 8-мегапиксельной фронталкой над экраном. Аппарат заряжается по USB-С, но входа под наушники у него нет, равно как и аппаратной кнопки Home. Huawei Mate 10 Pro оценивается в 800 евро и поступит в продажу в середине ноября в версии с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.