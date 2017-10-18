Компактная фотокамера Canon PowerShot G1 X Mark III, фотографии которой на днях попали в сеть, была представлена официально. Это небольших размеров цифровик, напоминающий обычную мыльницу, только он стоит в несколько раз дороже – за те же деньги можно купить три или даже четыре флагманских смартфона.

Новый Canon PowerShot G1 X Mark III, который умеет только делать снимки и записывать видео, просят 1300 долларов США, и в цену входят процессор Digic 7 и матрица CMOS APS-C с разрешением 24 мегапикселя. Штатный объектив наделен ЭФР от 24 до 72 миллиметров, то есть по сравнению с предшествующей моделью камера стала значительно мощнее. При этом же разработчики сумели сделать ее еще более компактной и легкой – она весит 400 граммов вместо 553, а ее размеры составили 115х78х51 миллиметр.

Canon PowerShot G1 X Mark III предложит защиту от влаги и пыли, сенсорный поворотный экран на 3 дюйма, электронный видоискатель и запись видео Full HD на частоте 60 кадров в секунду, и все это оценили в 1300 долларов вместе с батареей на всего на 200 снимков. Также к камере можно докупить бленду за $60 и чехол за $100, ну а бокс для подводной съемки обойдется еще в $500.