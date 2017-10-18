Анонсирован смартфон Xiaomi Redmi 5A, один из самых доступных аппаратов с поддержкой сотовых сетей четвертого поколения. Он стоит меньше 100 долларов США, но при этом у него есть емкий аккумулятор, металлический корпус и поддержка сотовых сетей LTE, а сам он работает на базе ОС Android 7.1.1 от Google с оболочкой MIUI 8.

Новый Xiaomi Redmi 5A стоит ровно 90 американских долларов и за эти деньги предлагает IPS-экран с диагональю 5 дюймов и разрешением HD, 5-мегапиксельную камеру прямо над ним и основную камеру на 13 Мп. Основу смартфона составил процессор Qualcomm 425 с четырьмя ядрами по 1,4 ГГц и видеокартой Adreno 308 внутри, плюс в него же встроены модем X6 LTE и контроллер памяти RAM, коей здесь 2 гигабайта.

Xiaomi Redmi 5A поддерживает установку двух SIM-КАРТ и весит 137 граммов, а вот объем его встроенной памяти производитель не уточняет, так что, вероятнее всего, смартфон вмещает 16 Гб данных. Xiaomi Redmi 5A обладает толщиной 8 миллиметров и всеми нужными модулями связи, включая GPS и ГЛОНАСС для навигации. В продажу смартфон поступит до конца ноября текущего года сначала в Поднебесной, а затем и в других странах мира. Оформить заказ на Xiaomi Redmi 5A можно уже сегодня.