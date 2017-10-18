Футболист московского «Спартака» Квинси Промес в интервью YouTube-каналу «Люди Дела» рассказал о походах в стриптиз-клубы. «Конечно, если хочется отдохнуть, можно пойти в стриптиз-клуб, но делать это нужно, предварительно предупредив жену. Смотреть можно, трогать руками — нет», — заявил нападающий.

Новость была оставлена 18 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.