Бывшая украинская и советская гимнастка Татьяна Гуцу обвинила экс-партнера по сборной СССР белоруса Виталия Щербо в изнасиловании. По ее словам, во время соревнований, проходивших в Штутгарте в 1991 году, он надругался над ней, а другие спортсмены, Татьяна Торопова и Рустам Шарипов, не стали ей помогать.

Новость была оставлена 18 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.