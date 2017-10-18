В столичном Гидропарке на 29-летнюю киевлянку напал ее кавалер из Житомирской области, с которым она познакомилась в кафе. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.Читай также: В Киеве парень во время свидания убил интернет-знакомую По словам женщины, она отдыха в одном из заведений на территории.подробнее

Новость была оставлена 18 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.