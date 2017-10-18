Корпорация Microsoft провела показ целого ряда версий своего нового ноутбука Surface Book 2, в который она встроила дискретную видеокарту от NVIDIA. Первое поколение мобильного ПК вышло два года назад и оказалось весьма удачным, так что выход следующей версии был лишь вопросом времени.

Стоит новый Microsoft Surface Book 2 от 1500 долларов США с экраном на 13,5 дюйма и разрешением 3000х2000 точек, но без дискретного видеоадаптера – он есть только в старшей версии с 15,6-дюймовым дисплеем и разрешением 3240х2160 пикселей. Лэптопы построены на процессоре CPU Intel Core i5-7300U либо Core i7-8650U и оснащены 8 или 16 Гб RAM, а также SSD от 256 Гб до 1 терабайта, плюс есть видеокарта GeForce GTX 1050 в базе или 1060 с 6 Гб памяти в топе.

Новые Microsoft Surface Book 2 могут проработать до 17 часов в режиме воспроизведения видео и весят 1,6 кг (13,3 дюйма) и 1,9 кг (15,6 дюйма). Старшая версия, к слову, стоит от 2500 до 3300 долларов США, а за модель на 13,3 дюйма придется заплатить от 1500 до 3000 долларов США. Добавим также, что оба лэптопа умеют работать с фирменным стилусом Surface Pen, но если в первом поколении перо шло в комплекте, то теперь его придется покупать отдельно за 100 американских президентов. Впрочем, в России все это официально не продается, так что мы по-прежнему будем покупать ноутбуки от ASUS, MSI, Acer и других.