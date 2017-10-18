В современных смартфонах все реже можно встретить 3,5-миллиметровый вход под обычные наушники – это попытка заставить покупателей выбирать более дорогие гарнитуры с USB-C или Lighting. Конечно же, это неудобно, ведь у каждого наверняка есть несколько наушников с классическим коннектором. В этом случае есть смысл прикупить компактный плеер 8GB IPX8 Waterproof MP3 Player – он уж точно умеет работать со стандартными гарнитурами, плюс у него есть целый ряд особенностей.

Для начала, новый 8GB IPX8 Waterproof MP3 Player защищен от воды по стандарту IP68, так что с ним можно гулять под дождем, купаться и даже плавать. Плеер можно носить в кармане или цеплять к одежде или лямке рюкзака при помощи мощной прищепки, встроенной в корпус, а управлять воспроизведением можно посредством аппаратных кнопок и небольшого дисплея на передней панели. Плеер 8GB IPX8 Waterproof MP3 Player продается в интернет-магазине TomTop, где стоит всего $23, если успеть заказать его до 11 ноября включительно и активировать купон «CSTTFY65».

В комплект поставки входят специальные наушники с проушиной для занятий спортом под любимую музыку и пара дополнительных амбушюр, а также кабель microUSB для зарядки встроенного аккумулятора на 300 мАч, которого хватает на 16 часов воспроизведения композиций. В гаджете есть 8 Гб встроенной памяти, и купить его можно в черном, зеленом или оранжевом цвете корпуса на выбор.