Компания Samsung уже много лет кормит нас обещаниями выпустить складной смартфон, и все никак, хотя у нее на руках есть все нужные патенты и технологии. Мир уже устал ждать, и тут подоспела компания ZTE, показавшая свой собственный складной смартфон Axon M.

Новый ZTE Axon M, конечно, не может похвастаться гибким экраном – по сути, это раскладушка, только горизонтальная, и экранов здесь два, правда, они помещены на внешнюю часть корпуса, так что менять их в силу повреждений придется очень часто. Оба экрана держат разрешение Full HD при диагонали 5,2 дюйма и располагаются под стеклом Gorilla Glass 5, сам смартфон построен на старом процессоре Qualcomm 821 образца прошлого года, работающем в паре с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб постоянной памяти.



Горизонтальная раскладушка питается от батареи емкостью 3180 мАч, которой очень мало при наличии сразу двух дисплеев, но зато у нее есть отдельный вход под наушники вместе с портом USB, и работает она на базе ОС Android 7.1.2. ZTE Axon M весит 230 граммов при толщине 12 миллиметров, и стоит все это ровно 725 долларов США, хотя купить его получится не у всех: продаваться смартфон будет только в сети американского оператора AT&T, вероятно, с привязкой к нему.