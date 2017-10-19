“Мы не позволим забрать и разрушить спорткомплекс Восход. И сделаем все, чтобы он был передан в коммунальную собственность города“, — заявил мэр Киева Виталий Кличко, который посетил спорткомплекс Восход и пообщался со спортсменами, которые посещают этот комплекс, и с жителями микрорайона. Об.подробнее

Новость была оставлена 19 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.