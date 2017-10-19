Полузащитник «Базеля» Таулант Джака отличился в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Мяч был забит на 29-й минуте матча, проходящего в Москве. Таким образом, Игорь Акинфеев пропустил в 42-м подряд матче Лиги чемпионов. На втором месте — бывший голкипер голландского ПСВ Роналд Ватеррес (16 игр).

Новость была оставлена 19 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.