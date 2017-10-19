Московский ЦСКА проиграл швейцарскому «Базелю» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве в среду, 18 октября, и завершилась со счетом 2:0. ЦСКА проиграл второй матч подряд и с тремя очками занимает третье место в группе. «Базель» с шестью очками занял второе место.

Новость была оставлена 19 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.