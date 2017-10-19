Компания Киевэнерго по состоянию на 19 октября подключила к центральному отоплению. 4,9% жилых домов столицыТакие данные указаны на сайте компании.Наибольшее количество домов подключено в Деснянском и Голосеевском районах — по 7,6% в каждом, наименьшее количество в Печерском районе — 1,9%.Также отопление.подробнее

Новость была оставлена 19 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.