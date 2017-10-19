Защитник Николай Тимашов и канадский нападающий Тэйлор Бек подрались на тренировке хоккейного клуба «Автомобилист». Об этом рассказал директор команды Максим Рябков. При обследовании Бека по окончании тренировки был диагностирован перелом орбитальной кости. Он госпитализирован и восстановится через месяц.

Новость была оставлена 19 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.