Футболист итальянского футбольного клуба «Туррис» Джованни Либерти помочился в сторону болельщиков соперника и был дисквалифицирован. Инцидент произошел в матче серии D между «Туррисом» и «Сарнесе». Клуб намерен обжаловать решение лиги. По мнению президента «Турриса», Либерти на самом деле пил из фонтанчика.

Новость была оставлена 19 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.