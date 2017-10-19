Андрей Коман, который занимает должность начальника отдела в Управлении лицензирования и организации контроля по обороту подакцизных товаров Департамента налогов и сборов юридических лиц ГФС Украины занимается контролем за взиманием акцизного сбора со своей жены-бизнесмена.

Новость была оставлена 19 октября 2017 16:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.