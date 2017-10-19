Компания HTC ускоренными темпами работает над новым смартфоном U11 Plus, который должен хоть как-то реабилитировать ее после релиза скучного флагмана U11. От нового аппарата все ждут экран с соотношением сторон 18:9, однако сегодня в сеть утекли его фотографии, которые разбивают эти надежды в пух и прах.

Как видно на изображении, экран у грядущего HTC U11 Plus самый обычный 16:9, с большими рамками сверху и снизу, а это в топовом сегменте уже неприемлемо. При этом сам корпус выглядит очень стильно, переливаясь на свету свои полированным металлом, но одной красотой сыт не будешь. Согласно другому источнику, надежда на безрамочный экран все же есть, и якобы это будет панель с диагональю 6 дюймов и высоким разрешением Quad HD+, которая вытеснит с лицевой панели аппаратную кнопку Home и сканер отпечатков пальцев.

Прочие спецификации смартфона включают процессор Qualcomm 835, 4 или 6 Гб RAM, 64 или 128 Гб постоянной памяти и батарею на 4000 мАч, и вот это уже очень неплохо. Вход под наушники опять забыли, как и еще один тренд 2017 года – двойную камеру: на тыльной стороне HTC U11 Plus окажется лишь один модуль на 12 мегапикселей. Показ смартфона планируется провести в конце октября или начале ноября текущего года.