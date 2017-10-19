Анонсированы новые мобильные компьютеры Fujitsu LifeBook UH, предназначенные для использования где угодно за пределами офиса, для чего у них есть минимальная толщина корпуса и, что немаловажно, совсем небольшой вес – масса мобильных ПК не превышает и 1 килограмма. Лэптопы построены на современных процессорах Intel Core восьмого поколения и являются отличным инструментом для работы.

Все ноутбуки новой серии Fujitsu LifeBook UH весят от 750 до 950 граммов в зависимости от емкости батареи, которая может обеспечить от 8 до 12 часов автономной работы на одном заряде. В этом заслуга 14-нанометрового процессора Intel Core i5-8250U или Core i7-8550U с пониженным потреблением энергии, а также ОЗУ стандарта DDR4, объем которой здесь составляет от 8 до 16 Гб. SSD-накопители тоже потребляют минимум энергии и вмещают здесь от 128 до 512 гигабайтов информации.

По сути, главным потребителем энергии в Fujitsu LifeBook UH является яркий IPS-экран с тонкими рамками, который при диагонали 13,3 дюйма выдает разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей. Стоимость новых мобильных ПК от Fujitsu пока не сообщается, но в нее войдут лицензионная ОС Windows 10 Home, два порта USB 3.0, один USB-C 3.1 и гигабитная сетевая карта вместе с модулями Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac.