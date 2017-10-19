Холдинг HMD Global сдержал обещание и выпустил еще одну Нокию – на этот раз очень правильный смартфон Nokia 7 из среднего сегмента. Данный моноблок получил дизайн от старших и более дорогих моделей, и выглядит он, признаем, замечательно, но стоит он при этом дешевле аналогов от А-брендов, вполне на уровне флагманов Xiaomi и Meizu.

В оснащение смартфона Nokia 7 вошли алюминиевая рамка, стекло Gorilla Glass 3 на задней панели, экран Full HD IPS на 5,2 дюйма и процессор Qualcomm 630 вместе с 4 или 6 Гб оперативной памяти и защитой от воды по стандарту IP54. У смартфона есть две камеры – фронталка на 5 Мп и основная на 16 Мп с оптикой от Zeiss и двухцветной вспышкой, плюс в наличии накопитель на 64 гигабайта и батарея емкостью 3000 мАч.

Смартфон Nokia 7 поступит в продажу уже 24 октября по цене $377 за версию 4-64 Гб, а модель 6-64 Гб оценивается в $407, но все это пока в Китае – дата релиза за пределами этой страны пока не установлена. Моноблок предложит ускоренную зарядку, чистый Android 7.1.1 от Google, модуль NFC, Bluetooth 5.0, поддержку сетей LTE, порт USB-C и, что очень и очень важно, отдельный вход 3,5 миллиметра для подключения наушников.