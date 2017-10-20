В Киеве около 22:30 было частично движение поездов на красной ветке метро. Впоследствии движение возобновили. Об этом сообщил Киевский метрополитен в Twitter.На перегоне Левобережная — Дарница человек попал под поезд. На месте работает полиция и медики. Подробности выясняются.Корреспондент .подробнее

Новость была оставлена 20 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.