В Индии во время матча любительского чемпионата игроки одной из команд атаковали главного судью и боковых арбитров. Инцидент запечатлел спортивный журналист Шаджи Прабхакаран. По ходу встречи футболисты стали драться с арбитром и его помощниками. Один из них ударил главного судью ногой в живот.

Новость была оставлена 20 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.