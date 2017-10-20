Во время матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между английским «Эвертоном» и французским «Лионом» болельщик ливерпульского клуба полез в драку, держа ребенка на руках. Потасовка произошла между защитником Эшли Уильямсом и голкипером Антони Лопешом возле трибуны фанатов английской команды.

Новость была оставлена 20 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.