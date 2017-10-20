Читай также: Под Львовом на Грибовичской свалке произошел пожар В Шевченковский район Киева, в Сырецкий лесопарк незаконно вывозят мусор. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.Экологическое преступление совершает одна из столичных компаний по утилизации отходов, специализирующаяся на.подробнее

Новость была оставлена 20 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.