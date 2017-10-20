Японская компания Sharp рассказала о своем самом новом продукте в виде смартфона Aquos R Compact – очередного безрамочника, который выделяется на фоне множества похожих моделей. Здесь главная фишка в компактности: мобильник по размерам сопоставим iPhone SE от Apple, однако экран здесь существенно больше за счет отсутствующих рамок.

Вернее, у Sharp Aquos R Compact нет боковых и верхней рамок, а вот нижняя просто огромная, плюс под камеру имеется вырез в стиле Essential Phone от Энди Рубина. Стоить аппарат будет в районе 320 долларов США и поступит в продажу в декабре текущего года, и это явно женский смартфон, если судить по его габаритам.

Внутри компактного мобильника притаилась очень неплохая начинка – процессор Qualcomm 660, 3 Гб ОЗУ, накопитель на 32 гигабайта и фотокамеры на 8 Мп спереди и 16 Мп сзади. Все это дополнено портом USB-C, батареей емкостью 2500 мАч с быстрой зарядкой, модулем Bluetooth 5.0 и даже современной прошивкой Android 8 Oreo от Google. Экран нового Sharp Aquos R Compact получил соотношение сторон 18:9 при диагонали 4,9 дюйма и разрешении 2032х1080 точек.